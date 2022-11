Corona får benzinprisen til at dykke

Ruslands invasion af Ukraine i begyndelsen af året katapulterede priserne på diesel og benzin til helt nye højder.

Siden juni, hvor de højeste priser senest blev nået, er det dog gået den anden vej. Det siger Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet.

- Kombinationen af lavere råoliepriser og den faldende amerikanske dollar har betydet, at det er blevet 20 procent billigere at tanke benzin og diesel i forhold til de højeste priser, som blev nået i starten af juni, lyder det.

Hvis man kigger på de seneste måneder som helhed, så er det især de kinesiske coronanedlukninger, som har sendt prisen på olie ned, vurderer han.

- Jeg tror helt sikkert, at de kinesiske nedlukninger og landets nultolerance over for covid-19 har haft en meget stor effekt på prisen på råolie de seneste måneder, siger han.

- Hvis der er nultolerance, og vi blot ser et mindre udbrud, så har man i Kina ikke problemer med at lukke en millionby helt eller delvis ned. Det reducerer efterspørgslen, og det kan mærkes på prisen globalt.

Senest har man i den kinesiske hovedstad, Beijing, set udbrud, der har tvunget dele af befolkningen til at blive hjemme af frygt for spredning. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det samme gælder flere andre millionbyer i Kina.

Per Hansen mener dog også, at den faldende pris på råolie - og dermed også benzin og diesel - er et resultat af investorernes øgede frygt for, at den økonomiske afmatning bliver større end ventet.

Selv om olieprisen er faldet markant siden juni, ligger priserne på benzin og diesel dog fortsat højere, end de gjorde i starten af året. Men forskellen er blevet meget mindre.

- Det er noget, som de danske forbrugere har kunnet mærke nede ved standeren de seneste måneder.

- Den gode kombination af fald i olieprisen og en lidt lavere dollarkurs er medvirkende til lavere priser på diesel og benzin, siger investeringsøkonom Per Hansen.

Få her fem guldtips til, hvordan du får mest for dine benzin-penge.