Coronaeffekten er væk: Boligpriser stiger som de sidste ti år

De seneste måneder er der faldet mere ro på boligmarkedet sammenlignet med størstedelen af coronatiden.

I september steg salgspriserne på huse og lejligheder med 0,3 procent, når man sammenligner med august. Det viser tal fra Boligsiden.

Hos Nykredit hæfter boligøkonom Mira Lie Nielsen sig ved, at prisstigningerne på både huse og lejligheder de seneste måneder har været på samme niveau som gennemsnittet de sidste ti år.

Hun kalder det en naturlig udvikling, fordi det danske samfund er helt tilbage til normalen, og at der derfor er langt flere muligheder for at bruge penge.

- Vi er nu ved at have et boligmarked, som ligner det, vi kender.

Positivt nyt

- Det ser ud til, at boligmarkedet stille og roligt damper af og er på vej mod en blød landing. Men der er altså stadigvæk prisstigninger, og boligpriserne ligger stadig på et højt niveau - ikke mindst i København, siger Mira Lie Nielsen.

Over det seneste år er priserne steget knap 13 procent for både huse og lejligheder.

Mira Lie Nielsen betegner det som positivt, at der er mindre fart på boligmarkedet, fordi pludselige prisfald vil kunne få en negativ effekt på økonomien, som ikke kun rammer den enkelte boligejer.

- Hvis boligpriserne falder over en periode, så skaber det usikkerhed og gør folk tilbageholdende med at bruge penge, og det kan påvirke dansk økonomi og arbejdsløsheden, siger Mira Lie Nielsen.

Prisen falder

Til gengæld er priserne på sommerhuse faldet med 1,7 procent i september sammenlignet med måned før.

Det er anden måned i træk, at prisen på sommerhuse går ned. De faldende priser skal ses i lyset af, at priserne er steget omkring 25 procent under corona.

Mira Lie Nielsen ser en risiko for, at nyslåede sommerhusejere kommer til at tabe penge, hvis de allerede nu går med salgstanker.

- Hvis man sælger nu, så kan det blive svært at få pengene hjem, da der nok vil gå nogle år, inden at priserne begynder at tikke op igen, når vi kommer fra en periode med så store prisstigninger, siger Mira Lie Nielsen.