Coronaramt Norwegian får milliardunderskud

Det norske flyselskab Norwegian, som tidligere år i afværgede en truende konkurs, er fortsat hårdt ramt af coronapandemien og rejserestriktioner.

Flyselskabets omsætning er i første halvår på bare 429 millioner kroner, hvilket er 92 procent mindre end sidste år.

Det viser Norwegians regnskab for første halvår, der er offentliggjort tirsdag morgen.

Ud over corona skal det store fald også ses i lyset af, at Norwegians flåde af fly er gået fra 140 for et år siden til 51. Men i gennemsnit var kun ni af dem på vingerne i første halvdel af 2021.

Trods det store fald i omsætningen er resultatet af driften forbedret med 38 procent. Det skyldes blandt et stort fald i udgifterne - herunder på lønninger.

Det ændrer dog ikke på, at Norwegian har et driftsunderskud på 1,8 milliarder kroner efter første halvår.

Den skrumpende flyflåde var et led i den redningsplan, som Norwegian fik forhandlet på plads med sine kreditorer tidligere i år.

Redningsplanen betød også, at Norwegian slap af med en stor del af sin gæld, og at der blev skudt et mindre milliardbeløb ind i selskabet.

De nye penge, der er skudt ind, betyder, at Norwegian på bundlinjen - resultatet når alle regninger er betalt - har fået et overskud på 1,2 milliarder kroner.

Men det er altså kun et resultat af redningsplanen, og ikke fordi driften af flyselskabet i sig selv giver overskud.

Administrerende direktør Geir Karlsen hæfter sig ved, at der så småt er udsigt til bedre tider.

- Resultaterne er stadig påvirket af de internationale rejserestriktioner. Samtidig har Norwegian nu en mere solid finansiel position, og vi kan målrettet planlægge mod fremtiden med fornyet gåpåmod.

- Billetbestillingerne stiger fortsat i takt med lempelser i rejserestriktionerne og flere vaccinerede mennesker. Vi forventer, at den udvikling fortsætter i resten af 2021 og 2022, siger Geir Karlsen i en kommentar til regnskabet.

Norwegian havde inden coronakrisen omkring 10.000 ansatte. I fremtiden forventer selskabet at være omkring en tredjedel.

Selskabet vil satse på flyruter med udgangspunkt i Skandinavien og til destinationer i Europa.

Norwegian forventer at have op mod 50 fly på vingerne i 2021 og 70 næste år.