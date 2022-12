Dårlig energimærkning koster for sælgere på boligmarkedet

Boligkøbere fik juli, august og september i stigende grad færten af, at der er tale om købers marked på boligmarkedet.

Det kan ses i form af voksende afslag fra salgs- til købspriser, viser tal fra pengeinstitutternes brancheorganisation, Finans Danmark.

I gennemsnit fik både hus- og lejlighedskøbere forhandlet sig frem til afslag på over 7 procent. Det er ifølge Finans Danmark dobbelt så meget som for et år siden.

Især ser køberne ud til at kræve større afslag, når der er tale om huse med lav energimærkning.

Mens sælgere af huse med energimærke C eller bedre i gennemsnit måtte give omkring 5,5 procent i afslag, blev der givet afslag på 9,7 procent i gennemsnit på huse med energimærke D eller lavere.

For lejligheder er der ikke samme tydelige sammenhæng, men der er også givet større afslag på lejligheder med lavere energimærkning.

Baggrunden for, at købere kan lokke sælgerne ned i pris, er et boligmarked, hvor købelysten er tæt på forsvundet.

Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank, hæfter sig ved, at der i tredje kvartal blev handlet relativt få boliger:

- Faldet i antallet af handler er bredt funderet på både huse, lejligheder og sommerhuse. Det er samtidig det laveste antal bolighandler på et kvartal siden første kvartal i 2016, skriver han i en analyse af tallene.

- Boligmarkedet står i en helt ny virkelighed. Flere års fremgang er nu afløst af kraftig pil ned for både priser og handler.

- Modvinden på boligmarkedet skyldes især de mærkbart stigende renter, mens også energiprisernes himmelflugt og den økonomiske usikkerhed bidrager.