Dårlige nyheder til boligejerne

Timingen er ikke just heldig for de mange boligejere, der i næste uge skal have en ny rente på deres boliglån med variabel rente.

Realkreditrenterne er nemlig steget markant, efter der torsdag blev holdt møder i både den britiske og den europæiske centralbank ECB. Hos Bank of England besluttede man at hæve renten med 0,25 procentpoint, men flere af medlemmerne af bankens bestyrelse ønskede faktisk mod forventning at hæve den med 0,5 procentpoint.

Selvom ECB ikke valgte at hæve sin rente, var der nye toner fra ECB-chef Christine Lagarde, og det har sat sig i markederne, der nu venter højere renter fra ECB I 2022.

- Der blev serveret nogen overraskelser fra centralbankerne torsdag. Christine Lagarde har tidligere været meget klar i mælet og sagt, at det var højst usandsynligt, at renten ville blive hævet i 2022. Men den sætning blev ikke gentaget på mødet. Samtidig sagde hun, at risikoen for inflation er forværret.

- Det fik analytikerne til at tolke det her som et stemningsskifte for ECB, og det slog hurtigt igennem på renterne. Så det er ærgerlig timing for de mange boligejere, der har deres rentetilpasningslån på auktion i næste uge, siger Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit.

Det er den voldsomme inflation, som bekymrer centralbankcheferne i den vestlige verden. I eurozonen var inflationen i december hele fem procent og 5,1 procent i januar måned.

Hastigt stigende

Boligejere med lån med variabel rente, for eksempel F3 eller F5-lån, skal efter den angivne periode have fastlagt en ny rente, når perioden med den låste rente udløber. Altså efter tre år på et F3-lån og efter fem år med et F5-lån.

Den seneste tid er det gået hastigt opad med renterne.

- I november måned havde auktion sidste gang, og der blev renten fastsat til -0,07 procent på F3-lånet og en F5-rente på 0,16 procent. Skulle der være auktion i dag er vores bud, at man så ville få en F3-rente på cirka 0,25 procent og en F5-rente på 0,60 procent, siger Lise Nytoft Bergmann.

Og dermed er det altså formentlig slut med de negative renter for de to mest populære lån med variabel rente.

11.000 kroner

Realkreditlånene med fast rente og lang løbetid, indkasserede allerede torsdag markante rentestigninger.

- På lånet med fast rente på to procent blev det lidt over 11.000 kroner dyrere at låne en million kroner, hvis man optog lånet ved slutningen af dagen, end hvis man havde optaget det i starten af dagen, siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.

Vi skal ikke mere end et år tilbage, før renten på et lån med fast rente og afdrag hed 0,5 procent, og rentestigningen på halvanden procent på et år er kommet bag på Realkredit Danmark, fortæller cheføkonomen.

Selvom de stigende renter indvirker negativt boligpriserne, så tror både Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit og Christian Hilligsøe Heinig på moderate prisstigninger i 2022.

De stigende realkreditrenter er dog ikke dårligt nyt for alle boligejere. Det åbner også muligheden for at kunne lægge sit lån om og skære en stor luns af restgælden.

Hvem og hvordan man kan udnytte de stigende renter, kan du læse mere om her.