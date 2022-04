Dårligt vejr og tab på investeringer spiser Topdanmark-overskud

Skader i forbindelse med stormene Malik og Nora samt tab på investeringer betyder, at Topdanmark har tjent færre penge i starten af 2022 end året før.

Forsikringsselskabet har de første tre måneder tjent 115 millioner kroner efter skat mod 635 millioner kroner i samme periode sidste år.

Selskabets indtægter fra præmier for skadesforsikringer er godt nok vokset. Og et frasalg af Topdanmark Liv betyder, at der ved årets udgang kommer 1,2 milliarder kroner i kassen.

Det får Topdanmark til at skrue op for forventningerne til årets overskud. Men opjusteringen tilsvarer dog ikke de 1,2 milliarder kroner.

Samtidig skruer Topdanmark ned for, hvor mange penge selskabet regner med at tjene på skadesforsikringer.

Topchef Peter Hermann hæfter sig ved, at der stadig er vækst i indtjeningen fra forsikringspræmier.

- Vi har styrket vores kerneforretning og evne til at drive forsikringsselskab, siger han i forbindelse med regnskabet.

Med to storme i første kvartal var der særlig aktivitet, hvis man er forsikringsselskab. Særligt stormen Malik har helt alene kostet Topdanmark 100 millioner kroner.

- Efter en rekordlang periode uden storm i Danmark fik vi i årets første kvartal travlt med at hjælpe tusindvis af kunder, som ringede ind eller anmeldte deres skade online, siger Peter Hermann.

- Vi ved, at storme opstår med en vis frekvens, og vi var derfor godt forberedt.

Den stormfulde start på 2022 kommer efter et rekordstærkt 2021 for forsikringsselskabet. Her hentede Topdanmark det største overskud siden stiftelsen i 1972.

Topdanmark har solgt sin afdeling for livsforsikringer, Topdanmark Liv, til Nordea med de 225.000 kunder i afdelingen.

Peter Hermann begrundede salget med, at Topdanmark ønsker at fokusere mere på skadesforsikring.

Afdelingen for livsforsikring forvalter omkring 90 milliarder kroner.