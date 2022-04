Danfoss forbereder russisk exit

Den danske industrigigant har sat sine forretninger på pause siden 28. februar, men oplyser nu, at de forbereder et exit fra Rusland og Belarus

Den hæderkronede danske virksomhed Danfoss har siden 1993 gjort forretninger i Rusland, men nu er det russiske eventyr snart fortid.

Det oplyser Danfoss i en pressemeddelelse.

'Efter at have sat vores forretninger på i Rusland den 28. februar og i Ukraine den 4. marts har vi løbende evalueret situationen. På baggrund af effekten af sanktionerne, forstyrrelser i forsyningskæden og andre logistiske udfordringer har vi besluttet at lave en kontrolleret exit fra Rusland og Belarus'.

'I henhold hertil har Danfoss startet en proces, hvor vi overvejer forskellige muligheder. Vi prioriterer fortsat vores russiske og belarussiske teams og deres familiers sikkerhed og velbefindende', fremgår det af pressemeddelelsen.

Det er fortsat uklart, hvad Danfoss mener med et 'kontrolleret exit'.

Svær beslutning

Ekstra Bladet har spurgt ind til, hvorfor beslutningen træffes netop nu.

'Jeg tror, det er vigtigt at huske, at Danfoss har været til stede i Rusland siden 1993. Vores teams i Rusland og Belarus er fremragende, og det gør denne beslutning så meget sværere. Vi beklager beslutningen, men i den nuværende situation ser vi ikke andre muligheder, forklarer Kasper Elbjørn, kommunikationschef i Danfoss, til Ekstra Bladet

Kasper Elbjørn tilføjer, at det er hensynet til deres medarbejdere, der har trukket beslutningen i langdrag, men som situationen har udviklet sig, er det er nødvendighed, fortæller kommunikationschefen.

'Vores førsteprioritet er fortsat sikkerheden for vores ukrainske kolleger og deres familier, hvoraf omkring 60 nu er blevet evakueret, men også vores russiske og belarussiske kolleger', skriver Kasper Elbjørn.

Afviser Putin-medalje

Den afgående bestyrelsesformand i Danfoss, Jørgen Mads Clausen, har tidligere aktivt fordømt krigen i Ukraine.

Egentlig havde termostat-kongen Jørgen Mads Clausen et særdeles varmt venskab med Rusland, men en måned efter, at Rusland invaderede Ukraine, valgte han at skrue ned for forholdet til den russiske præsident, Vladimir Putin, og fordømme krigen i Ukraine.

Jørgen Mads Clausen er 73 år og har siddet i Danfoss' topledelse i mere end 25 år. Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix

Således blev Danfoss-familiens overhoved i december sidste år tildelt den såkaldte Venskabsorden af Vladimir Putin for 'sit store bidrag til at styrke samarbejdet mellem folkene i Rusland og Danmark' med dertilhørende udbredelse på såvel Danfoss' Facebook-side som selskabets hjemmeside. De russiske udgaver, forstås.

I et brev dateret 22. marts i år, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, lader han den russiske ambassadør forstå, at han afslår at modtage medaljen på grund af krigen i Ukraine. I brevet til ambassadør Vladimir Barbin skriver han, at han i første omgang blev glad og beæret over at have fået denne orden. Men at Danfoss fordømmer den uprovokerede krig i Ukraine, og at krigen gør det umuligt for ham at modtage medaljen.

Han slutter brevet af med, at han inderligt håber, at krigen snart vil stoppe.