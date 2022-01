C25-indekset er steget med over to procent ved morgenens børsåbning

Det danske eliteindeks starter ugen ud med at være grønt over hele linjen - undtagen for en enkelt aktie, nemlig Netcompany Group.

Netcompany Group er således i skrivende faldet med lidt over én procent.

Samlet er C25-indekset steget med over to procent, siden markedet åbnede.

Forrest i feltet ligger Bavarian Nordic, Genmab og GN Store Nord med stigninger på henholdsvis 4,11 procent, 3,78 procent og 3,3 procent.

Opdateres ...