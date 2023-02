Danmark i grønt

Det danske aktieindeks er præget af grønne tal her midt i årsregnskabssæsonen.

Hele 'elite-indekset,' der består af landets 25 mest handlede aktier, er steget næsten to procent, mens særligt to højdespringere har gjort sig bemærket.

Dagens højdespringere

De to danske virksomheder, der for alvor trækker indekset op, er smykkefirmaet Pandora og vindmølleproducenten Vestas Wind Systems.

Overskuddet i Pandora voksede med en milliard kroner, fra omkring fire milliarder i 2021 til godt fem milliarder i 2022.

Det har fået aktien til at buldre frem med en vækst på over syv procent.

- Vi slutter 2022 stærkt. Trods et makroøkonomisk pres på forbrugerne og covid-19-modvind i Kina, fortsætter vi med at levere en solid vækst sammenlignet med før pandemien, skriver selskabets direktør, Alexander Lacik, om regnskabet til Ritzau.

Vestas' aktie har også været oppe at snuse omkring de syv procent.

Det på trods af, at de i dag offentliggjorde et underskud på 12 milliarder kroner for 2022. Det er første gang i ti år, at selskabet kommer ud med røde tal på bundlinjen.

Samtidig præsenterede man en forventet omsætning for 2023 på mellem 104 og 115 milliarder kroner, mod en omsætning sidste år på omkring 108 milliarder.

Rekordregnskab fra Mærsk

Mærsk offentliggjorde tidligere i dag årsregnskab for 2022 og forventningerne til det kommende år.

Her præsenterede shippingiganten et overskud på svimlende 203 milliarder kroner, som satte danmarksrekord for største overskud hidtil.

Da børsen åbnede i dag stod den dog på røde tal for selskabet, der åbnede med et fald i aktiekursen på omkring 4 procent, som siden blev til grønne tal på over 2 procent og igen til minus.

Siden har aktien svinget en anelse - og det skyldtes ifølge investeringsøkonom ved Nordnet Jan Hansen gigantens forventninger til det kommende år.

- Det fortæller noget om nervøsitet og usikkerhed blandt investorer og analytikere. De har forsøgt at afkode situationen og finde ud af, om man har underspillet lidt fra Mærsks side. Der er nemlig enormt meget spil i det, sagde han til Ekstra Bladet.