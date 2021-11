Danmark i rødt: Frygt for ny coronavariant skaber usikkerhed på aktiemarkedet

Frygt for en ny coronavariant giver fredag morgen fald til de danske aktier.

Få minutter inde i fredagens handel dykker C25-indekset, der består af de 25 største aktier herhjemme, med omkring to procent.

Samtidig falder samtlige 25 aktier i indekset. Værst går det ud over servicekoncernen ISS, der falder mere end fem procent.

Selv om fredagens foreløbige fald er betydeligt, er det stadig et stykke fra det historisk største fald nogensinde for C25-indekset, der blev skabt i 2016.

Det største fald på en dag var 12. marts 2020, hvor indekset dykkede otte procent. Det var på niveau med det, der blev set under finanskrisen.

Faldet kom, dagen efter at statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede store dele af Danmark ned for at bremse coronasmitten.