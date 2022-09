Danmark i rødt - nedturen fortsætter

Kort efter markedets åbning onsdag er alle aktier i C25-indekset røde.

Samlet er indekset nede med 1,2 procent.

Værst står det til for Ørsted, Vestas og Ambu. De har i skrivende stund tabt henholdsvis 2,4, 2,2 og 2,3 procent siden åbningen.

Rød uge

Det har været en svær uge for de danske eliteaktier.

Mandag morgen åbnede C25-indekset således med et massivt dyk på over to procent. Ved lukketid havde indekset dog indhentet en del af det tabte og endte med et tab på 'kun' 0,6 procent.

Tirsdag startede ellers godt ud, men også her endte det ved lukketid med et tab på 0,7 procent.

Med onsdagens dyk ser det altså ud til, at den negative tendens fortsætter.

Selv Bavarian Nordic, der ellers har meldt ud, at de opjusterer forventningerne til det økonomiske resultat for året, falder.

Opjusteringen kommer, efter at selskabet har indgået en aftale med EU om en leverance af abekopper-vacciner, skriver Euroinvestor.

