Danmark sætter rekord i europæiske patentansøgninger

I 2021 har danske virksomheder haft et rekordhøjt antal patentansøgninger i Europa.

Det viser tal fra Den Europæiske Patentmyndighed (EPO), hvor opfindere kan få beskyttet deres patenter i op til 44 lande.

Sidste år blev der indsendt 2642 danske patentansøgninger. Det er 9,2 procent flere end året før og samtidig det højeste antal nogensinde.

Vindmølleproducenten Vestas har været den mest aktive patentansøger sidste år med 163 indsendte ansøgninger.

Anden- og tredjepladsen deles mellem enzymproducenten Novozymes og høreapparatvirksomheden Oticon. De har hver især indsendt 107 ansøgninger.

Vestas' store antal ansøgninger er med til at gøre, at området 'motor, pumper og turbiner' har været det største i 2021 målt på antal ansøgninger.

Samlet har 342 ansøgninger ligget indenfor dette område. Det er en vækst på 24 procent i forhold til året før.

'Medicinal teknologi' har med 263 ansøgninger været det næstmest ansøgte område, mens 'bioteknologi' indtager tredjepladsen med 241 ansøgninger.

Det glæder Dansk Industris vicedirektør Kim Haggren, at danske virksomheder på trods af et år med corona har formået at være en af de mest patentaktive lande.

- Det er rigtig vigtigt, for det gør, at danske virksomheder kan afsætte nye produkter på alle markeder i verden.

- Det betyder at de mange opfindelser, danske virksomheder gør, bliver beskyttet. Det sikrer større eksport for de danske virksomheder, og at vigtige markedsandele fortsætter op, siger han.

Samlet set har EPO modtaget 188.600 ansøgninger i 2021. Det er en stigning på 4,5 procent i forhold til i 2020.

Områder som 'digital kommunikation' og 'computerteknologi' har især udvist stor vækst målt på antallet af patentansøgninger.

Ifølge António Campinos, direktør i EPO, understreger sidste års udvikling en kreativitet og modstandskraft hos innovatører i Europa og på verdensplan.

- De har i 2021 indgivet et højere antal patentansøgninger, og den stærke vækst i digitale teknologier giver overbevisende beviser på den digitale transformation, der finder sted på tværs af alle sektorer og industrier, siger António Campinos i en pressemeddelelse.

Når der måles på antallet af ansøgninger per indbygger, er Danmark det tredjemest innovative blandt EPO's medlemslande. Sidste år blev indsendt 454 ansøgninger per million indbyggere.

Der er dog et stykke vej op til Schweiz på førstepladsen. Her var sidste år 969 ansøgninger per million indbyggere. I Sverige på andenpladsen var der 488 ansøgninger.

EPO er verdens førende myndighed inde for patentsøgning. Organisationen har hovedsæde i den tyske by München.