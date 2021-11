Danmarks ældste stripklub er lukket

Det skrigende gule skilt er slukket, og Gammel Kongevej i København er blevet en stripklub fattigere.

Endda Danmarks ældste.

Waterloo Night Club er lukket, og lokalerne er sat til leje gennem Collier, der bekræfter, at de skal anvendes til et andet formål.

- Det er rigtigt, at den er til leje til anden anvendelse. Der skal ikke være det samme igen, siger Line Højvang, Collier, Director, Head Of Retail, Copenhagen.

Fra 1001 Nat

Klubben har i flere år været legendarisk i det københavnske natteliv, hvor det har ligget på den ikoniske placering Gammel Kongevej 7 siden 1977.

Waterloo har været lukket i længere tid grundet corona. Foto: Jonas Olufson

Det var nemlig året, hvor Erik Lauridsen overtog stedet, der hidtil havde været berygtet under navnet '1001 Nat', og hvor klientellet havde været rockere og gangstere.

Dårlige lysforhold

Han ændrede navnet til Waterloo og indførte amatørstrip i lokalerne. Siden beskrev Ekstra Bladet i en anmeldelse stedet således:

Ekstra Bladet var i 2007 rundt og anmelde stripklubber. De udsendte havde dog grundet lysforholdene svært ved at se noget på Waterloo, lød det i anmeldelsen. Foto: Mikael Rieck

'Konceptet er total nøgendans af flotte piger, som dog kan være lidt svære at se. Den midaldrende herre, som styrer musikken, har nemlig ikke helt styr på scenelyset.'

Men trods navneskiftet slap den nye ejer ikke helt af med skandalerne.

I 2002 erklærede daværende minister for flygtninge og indvandrere Bertel Haarder krig mod at stedet præsenterede strip med kvinder fra Litauen.

Facaden har ikke ændret sig synderligt årene igennem. Her er klubben i 1997. Arkivfoto: Jørgen Sperling

- Det kan godt være, ministeren synes, at jeg er et dumt svin, fordi jeg i snart 25 år har drevet en række natklubber i København. Jeg har lov til det. Jeg har bevillinger til at servere spiritus. Jeg har lov til at vise nøgendans. Jeg har alle de tilladelser, der kræves, men jeg må ikke vise dansere fra Litauen, sagde Erik Lauridsen dengang til Ekstra Bladet.

Menneskesmugling

Året efter blev stripperkongen varetægtsfængslet for menneskesmugling, men sagen endte med at smuldre.

Erik Lauridsen slap i 2003 for anklager om menneskehandel, men nogle år efter klappede fælden. Foto: Johnny Frederiksen/Ritzau Scanpix

Det gjorde den ikke fire år efter, og i 2007 blev han straffet med seks måneders fængsel for menneskesmugling.

Erik Lauridsen døde i 2010 efter længere tids kamp mod kræft. Hans familie overtog stedet, som de siden har drevet videre sammen med øvrige stripklubber og restauranter.

Det ikoniske gule skilt er snart fortid. Stripklubben Waterloo lukker. Foto Jonas Olufson

Men nu får Planetariet i København altså en ny genbo, når lokalerne overtages af nye lejere.

Ekstra Bladet har været i kontakt med ejerne af Waterloo, og de ønsker ikke at kommentere lukningen.

