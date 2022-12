Danmarks Nationalbank hæver renten

Danmarks Nationalbank hæver torsdag den ledende rente med 0,5 procentpoint til 1,75 procent.

Dermed følger banken trop med Den Europæiske Centralbank (ECB), som tidligere på dagen har hævet den ledende rente, indlånsrenten, med 0,5 procentpoint, så den nu ligger på 2 procent.

I kølvandet på ECBs rentehop var det forventet, at Nationalbanken ville komme med en smule mere forsigtig rentestigning herhjemme på 0,4 procent, skriver Las Olsen, cheføkonom hos Danske Bank i en skriftlig kommentar.

Det skyldes, at kronen i en længere periode været til den stærke side, hvilket har tvunget Nationalbanken til at sælge kroner i markedet igen i november, fortsætter han.

Men Nationalbanken endte med at gå lige i hælene på ECB og hæve renten med 0,5 procentpoint.

- Det er normalt det, man ser, men ved sidste renteforhøjelse i oktober valgte Nationalbanken at gå lidt langsommere frem for på den måde at svække kronen lidt, skriver Olsen.