Dansk aktie brager frem

En ny energiaftale får Vestas aktie til at stige kraftigt. Det danske indeks er i grønne tal

Ejerne af Vestas' aktie er vågnet til gode nyheder. Den danske aktie stiger kraftigt torsdag morgen. I skrivende stund er aktien gået op med 11,45 procent. Også Rockwool, 6,5 procent, og Ørsted, 4,25 procent, har lagt godt fra land ved markedets åbning.

Årsagen finder man på den anden side af Atlanten. Her er demokraterne i Senatet blevet enige om et forslag til en ny grøn energiaftale, og det får vindgiganten til at brage frem.

Aftalen er endnu ikke stemt igennem i hverken Senatet eller i Repræsentanternes Hus, så den er ikke endeligt vedtaget.

Ifølge CNN vil aftalen, såfremt den bliver vedtaget, betyde, at der bliver investeret 369 milliarder dollars i energi. Langt størstedelen skal gå til grøn energi.

Det samlede danske indeks stiger torsdag morgen med omtrent 2 procent. Langt størstedelen af de danske aktier er i plus. Kun Royal Unibrew med minus 1,7 procent og Novo Nordisk med minus 1 procent oplever negativ vækst.

