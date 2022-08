Dansk aktie dykker

Et dårligt kvartalsregnskab fra IT-firmaet SimCorp får nu konsekvenser for firmaets aktie

Fredag morgen offentliggjorde IT-firmaet SimCorp regnskab for andet kvartal, og det var skuffende nyt. Omsætningen var lavere end forventet, og det får firmaets aktie til at styrtdykke ved markedets åbning.

I skrivende stund er SimCorp's aktie faldet med omtrent 7 procent. SimCorp røg ud af C-25 indekset i 2021.

Ifølge Euroinvestor var omsætningen faldet fra 119 millioner euro (885 millioner kroner) i første kvartal til 116 millioner euro (863 millioner kroner) i andet kvartal.

Det er væsentligt dårligere end forventet. Analytikere forventede, at SimCorp ville have omsat for omtrent 125,4 millioner euro (933 millioner kroner) i dette kvartal.

På C-25 indekset er medicinalfirmaet Bavarian Nordic åbnet med røde tal. Her er aktien faldet med omtrent 4,5 procent.

I den modsatte ende er GN Store Nord, ISS og Novozymes alle gået op med cirka 3 procent.

Det går op og ned på aktiemarkedet - her får du to chefstrategers bedste bud på, hvordan du skal investere lige nu.