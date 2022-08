Dansk aktie dykker

Fredag formiddag er Bavarian Nordic-aktien dykket med knap otte procent.

Det sker ifølge Euroinvestor i kølvandet på, at Pfizer - der er konkurrent til det danske medicinalselskab - torsdag meldte om positive toplinjedata fra et fase 3-studie med sin RSV-vaccine.

Det er en vaccine, som også Bavarian Nordic har i sit laboratorie lige nu, skriver Marketwire ifølge mediet.

Stort underskud

Salget af en koppevaccine har i år medført hele seks opjusteringer Bavarian Nordic.

Det er dog ikke noget, der nødvendigvis kan spores i halvårsregnskabet, der blev offentliggjort onsdag.

Her har selskabet indkasseret et samlet underskud for de første seks måneder på 509 millioner kroner. Omsætningen lander på 857 millioner kroner for perioden.

Alene koppevaccinen, der bruges mod udbruddet af abekopper, står i løbet af de første seks måneder noteret for en omsætning på 117 millioner.

Man arbejder dog i øjeblikket med et forventet underskud. Det skyldes, at størstedelen af indtægterne fra vaccinen først bliver indtægtsført i anden halvdel af året.

I den periode forventer selskabet et betydeligt løft i omsætningen, lød det.

Rødt C25-indeks

Størstedelen af de resterende aktier i C25-indekset har ligeledes en ringe dag på markedet. Mærsks A og B-aktier er således begge faldet med knap fire procent siden i går.

Også Demant er dykket med over fire procent.

Få aktier er i grønt, heriblandt Danske Bank, Nordea og Jyske Bank samt FLSmidth & Co., Rockwool og Ambu.

Samlet er indekset nede med 1,2 procent.

