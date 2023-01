Dansk aktie 'forvandlet': Brager mod skyerne

Hvis man fulgte den danske Green Hydrogen Systems-aktie i 2022, så er der ikke noget at sige til, hvis man ikke kan genkende mønsteret i år.

Aktien er steget med - og hold nu fast - 224 procent siden årsskiftet. Alene denne mandag er aktien steget knap 20 procent.

Det er et noget andet billede end det, investorerne kunne se i 2022, hvor aktien tabte over 70 procent af dens værdi og gik fra kurs 36 til lige under kurs 10.

Tredoblet siden 2022

Nordnets investeringsøkonom Per Hansen kalder i en kommentar aktien for 'forvandlet'.

'I 2023 er aktien som forvandlet. Der blev rapporteret et par nye ordrer og i fredags meddelte GHS, at de havde fået selskabets største ordrer indtil videre. Investorerne fejrede det ved at sende aktien højere. Nok er aktien tredoblet siden bunden i 2022, men for de investorer, som skrev sig op til nye aktier i forbindelse med børsnoteringen i 2021 og stadig ejer aktien, har stadig tabt 31 % af deres aktiepenge', skriver Per Hansen.

Virksomheden Green Hydrogen Systems fokuserer - som navnet indikerer - på den grønne omstilling. De producerer elektrolyse-anlæg, der kan udvinde brint, der forventes at blive et bærende brændstof i den grønne omstilling.

