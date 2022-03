Dansk aktie på himmelflugt: - Det ser vanvittigt ud

Aktien i det lille færøske olie- og gasfirma Atlantic Petroleum steg i den indledende børshandel onsdag morgen med omkring 135 procent, men er i skrivende stund steget med knap 60 procent.

Aktien handles for nuværende til kurs 45 kr, og er den seneste uge steget med knap 900 procent ifølge Børsen.

Det selvom selskabets topchef Mark Højgaard ikke kan forklare, hvorfor investorer netop nu køber op i stor stil.

Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet, har også meget svært ved at svare på, hvorfor aktien de seneste dage har sprængt skalaen.

- Det ser vanvittigt ud. Hvis man kigger over en 5-årig periode, er der intet sket i den periode. Alt det spændende er sket inden for de sidste 48 timer.

- Det her er en form for spekulativ lemmingeeffekt, der er sat i gang af en oliepris, der eksploderer, siger Per Hansen.

Solgte andel i oliefelt

Selskabet solgte i 2017 sin andel af et oliefelt i Orlando-feltet til selskabet Decipher, men Atlantic-Petroleum har fortsat ret til indtægter fra feltet.

Imidlertid er feltet lukket, hvorfor det først vil være i drift senere på året, hvis alt går vel.

Per Hansen fortæller, at det givetvis kan blive en god en forretning, hvis de får gang i produktionen i 3. kvartal og begynder at få indtægter på basis af en meget højere oliepris.

Det ændrer dog ikke på, at aktien er steget uforholdsvis meget i forhold til de økonomiske udsigter, hvorfor Per Hansens råd er klart.

- Langt de fleste af de her spekulative aktier har en kort tidshorisont, fordi det viser sig, at det har stukket for meget af i forhold til de økonomiske realiteter.

- Hvis man har været investor inden for de sidste fem år i aktien, er det her det bedste tidspunkt at sælge på. Det er der ingen tvivl om, siger Per Hansen.

Samtidig er virksomheden afhængig af sine kreditorer, da selskabet ifølge MarketWire har en negativ egenkapital på 95 mio. kr.

I seneste regnskab skriver virksomheden, at de arbejder på at restrukturere gælden.