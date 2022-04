Dansk aktie på himmelflugt

C25-indekset startede onsdag i minus, men har lige akkurat kæmpet sig over linjen

Jyske Bank-aktien er onsdag formiddag skudt i vejret.

Hele 7,4 procent er aktien således steget med, siden markedet åbnede. Den ligger i skrivende stund på kurs 379.

Jyske Bank har onsdag meldt ud, at de som følge af et godt første kvartal skruer op for forventningerne til resten af 2022.

Det meddeler banken til fondsbørsen, skriver Euroinvestor.

Ved udgangen af året satser banken nu på et resultat pr. aktie på 44-50 kroner, hvilket svarer til et samlet resultat på mellem 3 og 3,4 milliarder kroner.

Tidligere lød forventningen 40-46 kroner pr. aktie.

C25-indekset åbnede i let lyserød, men har nu akkurat kæmpet sig over linjen med en lille stigning på 0,18 procent.

Også Danske Bank har en udmærket dag på markedet. Aktien er således steget med 4,30 procent.

Mens de to banker er dagens topscorere på det danske marked, finder man Bavarian Nordic, Vestas, Ambu og Lundbeck i bunden af feltet med fald på henholdsvis 1,95, 1,99, 2,15 og 4,15 procent.

