Dansk aktie på himmelflugt

Aktiekursen for danske GN Store Nord, der laver høreapparater og headsets, har taget et hop tirsdag over middag.

Den pludselige stigning i aktiekursen på omkring 20 procent kommer efter en artikel fra erhvervsmediet InsideBusiness om et muligt opkøb af GN Store Nord.

- En række købere kigger nu på muligheden for at opsnappe den pressede audiokoncern GN Store Nord, hvis aktiekurs er i frit fald, skriver InsideBusiness.

Ifølge mediet har opkøberne planer om at afnotere koncernen fra fondsbørsen. Herefter skal dele af virksomheden sælges fra.

Efter en opblomstring under coronaepidemien, hvor især headsets til hjemmearbejde og onlinemøder var eftertragtede, har GN Store Nord haft svært ved at gentage samme salg i 2022.

Det er også blevet bemærket på aktiemarkederne, hvor pengene er flyttet væk fra GN Store Nord-aktien. Fra nytår, til handlen lukkede mandag, tabte aktien 43,5 procent af sin værdi.