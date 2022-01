Dansk aktie slagtet

Det danske biotekselskab Bavarian Nordic har været den dårligste investering for aktionærerne blandt de danske C25-selskaber den seneste tid.

Selskabet havde ved børsens lukketid mandag tabt hele 37 procent af sin værdi på tre måneder.

I sommer var aktionærernes følelser for selskabet noget varmere, og det blev for alvor hedt, da regeringen meldte ud, at den støttede Bavarian Nordics udvikling af en coronavaccine med op til hele 800 millioner kroner.

At den nye coronavariant omikron gør sygdommen til en lettere modstander for samfund verden over, er en del af forklaringen på aktiens voldsomme nedtur, mener Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet.

- Snakken om vacciner mod coronavirus er afdæmpet sammenlignet med tidligere. Omikron smitter måske meget, men til gengæld er sygdomsforløbet mildere.

- Derfor begynder nogle at sætte spørgsmålstegn ved, om der er brug for denne her boostervaccine, som Bavarian Nordic er ved at udvikle. Jeg tror såmænd nok, der er brug for de her ting, men aktiemarkedet er en lidt forsimplet ting, siger Per Hansen.

Mange private

Derudover demonstrerer de store kursklø til Bavarian Nordic-aktien også, at aktien generelt svinger mere end markedet.

- Det, der også rammer Bavarian Nordic, er, at aktien historisk set har bevæget sig mere end markedet. Så når aktiemarkedet generelt falder, så falder Bavarian Nordic mere end markedet.

- Samtidig er der mange private investorer, som ejer aktier i Bavarian Nordic, og private investorer handler generelt mere end markedet som helhed, siger Per Hansen.

De private investorer er derfor kendetegnet ved i højere grad at købe aktien, når kurserne går op, men er samtidig også hurtigere til at sælge ud af igen, når kurserne begynder at falde, fortæller han.

Godt køb?

Om biotekselskabet så nu er nede i en pris, hvor den vil være en god investering, afhænger af, om to projekter lykkes.

- Hvis du kan sige til mig, at Bavarian Nordic vil lykkes med sin coronavaccine, og at der vil være stærkt brug for den, så vil Bavarian Nordic være væsentlig undervurderet.

- Hvis vi tager udgangspunkt i, at vaccinen mod corona ikke vil komme i spil, men at selskabets andet store forskningsprojekt, en vaccine mod RS-virus, lykkes, så vil man også sige, at Bavarian Nordic er meget undervurderet, siger Per Hansen.

Lykkes ingen af de to projekter, vil Bavarian Nordic i stedet formentlig være rimeligt eller lidt for højt prissat på nuværende tidspunkt, vurderer investeringsøkonomen.