Dansk aktie styrtdykker

Aktien i det danskejede selskab Green Hydrogen Systems lider stort kursfald torsdag.

Fra børsen åbnede torsdag morgen, faldt kursen med 20 procent. Det skriver Finans.

Faldet sker efter, at brintselskabet har nedjusteret sine forvetninger til årets omsætning. Markant.

Den tidligere forventning lød på en omsætning mellem 40-60 millioner kroner. Forventningen er nu blot en omsætning på fem millioner kroner.

Bruttoresultatet er nedjusteret til minus 15 millioner. Her lød den tidligere forventning på et nulresultat.

Samtidig forventes driftsresultatet at lande på et minus mellem 145-155 millioner kroner mod en tidligere forventning på et minus mellem 105 og 115 millioner.

Nedjusteringen af forventningerne sker, fordi selskabet oplevelser forsinkelser med at færdiggøre sine produkter og med at rekruttere nyt personale.

A.P. Møller Holding har investeret stort i Green Hydrogen Systems, der også i 2020 havde underskud på bundlinjen. Her lød resultatet på -73 millioner kroner.