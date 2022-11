Dansk aktie styrtdykker

Blot en lille time efter markedets åbning er den danske vaccinevirksomhed Bavarian Nordics aktie nede med 5,4 procent.

Således placerer den sig i bunden af C25-indekset fra morgenstunden.

Ifølge Euroinvestor skyldes faldet, at banken Carneige har ændret sin anbefaling fra 'køb' til 'hold'.

Desuden har banken ifølge mediet skåret kursmålet til 269 kroner fra 433 kroner.

Men der er ikke kun røde tal på C25-indekset kort efter åbningen.

I toppen af indekset ligger Vestas-aktien med en lille stigning på 0,86 procent. Derudover ligger ISS og GN Store Nord også i top med mindre stigninger.

