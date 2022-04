Dansk eksport fortsatte med at stige op til Ukraine-krigen

Den danske eksport har i februar opretholdt et rekordhøjt niveau.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

I februar har danske virksomheder eksporteret varer og tjenester for i alt 139,1 milliard kroner. Det er 1,4 procent højere end i januar.

Dermed holder den danske eksport fast i det rekordhøje niveau, den har ligget i de seneste måneder.

Bare set over de seneste tre måneder er eksporten steget med 2,7 procent, viser tallene fra Danmarks Statistik.

Krigen i Ukraine har dog gjort, at fundamentet for yderligere fremgang er begyndt at vakle. Det vurderer cheføkonom i Dansk Industri Allan Sørensen.

- Udsigterne for forårsmånederne er bekymrende. Efter Ruslands invasion af Ukraine er der kommet modvind fra flere fronter, og det kan svække eksporten.

- Massiv mangel på materialer, voldsomme prisstigninger, usikkerhed, sanktioner og lavere vækst i udlandet betyder, at eksporten formentlig bremser op i den kommende tid, siger Allan Sørensen.

Også i Dansk Erhverv forventer seniorøkonom Kristian Skriver, at krigen vil give modvind til dansk eksport.

Ukraine og Rusland fylder dog så relativt lidt i den samlede eksport, at det i sig selv ikke bør sende eksporten i bakgear, vurderer Kristian Skriver.

- Men krigen har samtidig sendt energi- og råvarepriserne i vejret og udløst stor usikkerhed, der betyder, at vækstudsigterne på flere eksportmarkeder i Europa har lidt et knæk, der udfordrer dansk eksportvækst, siger han.

I 2021 udgjorde Danmarks eksport til Rusland 15,1 milliard kroner. Det svarede til én procent af den samlede eksport.

Eksporten til Ukraine udgjorde 4,4 milliarder kroner. Dermed udgjorde den under én procent af den samlede eksport.