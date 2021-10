Dansk flyselskab konkurs

Det nordjyske flyselskab Great Dane Airlines er gået konkurs. Det får betydning for danske charterturister

Great Dane Airlines er gået konkurs.

Det skriver Nordjyske, som har talt med Eigild B. Christensen, der ejer omkring 90 procent af flyselskabet.

Årsagen til konkursen skulle ifølge Nordjyske være de begrænsninger på flyrejser, som coronapandemien har medført.

Har det skidt med det

Great Dane Airlines er blevet erklæret konkurs mandag klokken 14. Kort efter er personalet blevet informeret, og mellem 70 og 80 personer har som følge af konkursen mistet deres job.

Derudover er alle afgange med selskabets tre fly blevet aflyst.

- Jeg har det rigtigt skidt med det, men det er klart, at det er det muliges kunst. Vi kan ikke holde liv i selskabet til ingen verdens nytte, siger Egild B. Christensen til Nordjyske.

Eigild B. Christensen fortæller, at flyselskabet har blødt penge, og at han selv har mistet mellem 85 og 100 millioner kroner i de tre år, han har været ejer af Great Dane Airlines.

Turistrejser rammes

Rejseselskaberne Tui og Primo Tours har ikke booket rejser med Great Dane Airlines. Det har til gengæld Bravo Tours - og her er man aktuelt i gang med at finde nye fly.

- Vi har fundet et alternativ til det fly, der skulle afsted i aften og arbejder nu på de to, der skal afsted i morgen, siger Sidsel Nordestgaard, som er presseansvarlig hos Bravo Tours.

- Det skal nok lykkedes, forsikrer hun.

Masser af rejser i efterårsferien

Bravo Tours har adskillige afgange booket med Great Dane Airlines - herunder i efterårsferien - men er sikker på, at det nok skal lykkes at finde andre fly til at fragte danskerne til sydens sol.

- Vi tager det én dag ad gangen. Men dem, der har booket rejser, kan godt regne med at komme afsted. Vi skal nok finde et alternativ, siger Sidsel Nordestgaard.

Alle rejsende med Bravo Tours vil få besked i den rækkefølge, de skal afsted. Har man booket en chartertur i efterårsferien, skal man nok få besked, men ikke som de første.

Ikke flere ledige fly

Tidligere har det været fremme, at Bravo Tours kunne melde udsolgt og gerne ville sende flere danskere på ferie i uge 42, men ikke kunne finde flere charterfly til opgaven.

Det er fortsat tilfældet, men der er andre løsninger, forsikrer Sidsel Nordestgaard.

- Der er ikke flere fly hos de danske charterselskaber, men der er andre muligheder både i ind- og udland, fortæller hun.

Blandt andet skal JetTime flyve med de danskere, der skal sydpå i dag.

Skal ombooke 300 gæster

Rejseselskabet Spies oplyser til Ekstra Bladet, at de ikke har gæster med Great Dane Airlines fly i efterårsferien.

Men selskabet har 300 gæster, som skulle have fløjet med det nordjyske flyselskab i løbet af vinteren og næste sommer, der nu skal findes nye flyafgange til.

'Vi går straks i gang med at informere disse gæster og arbejder naturligvis på at ombooke dem,' oplyser Spies i en mail.