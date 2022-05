Dansk folkeaktie dykker

Mandag morgen er Vestas-aktien åbnet med et fald på over 6,5 procent og ligger nu med et fald på omkring knapt fire procent.

Dykket sker, efter at selskabet sent søndag aften meldte ud, at det står til en syngende økonomisk lussing efter at have trukket sig fra sine aktiviteter i Rusland.

Frem til nu havde vindmøllegiganten således forventet at kunne omsætte for mellem 15 og 16,5 milliarder euro i regnskabsåret 2022.

Det er nu blevet nedjusteret til at lande på et sted mellem 14,5 og 16 milliarder euro, hvilket svarer til en nedjustering på 3,71 milliarder kroner.

Mere end bare ridser i lakken

Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, udtalte i forbindelse med udmeldingen, at nedjusteringen kommer til at kunne mærkes.

- Det her giver mere end bare ridser i lakken. Det giver buler i karosseriet, sagde Jacob Pedersen.

Vestas har allerede produceret dele af de vindmøller, som skulle sættes op i Ukraine og Rusland.

- De produkter er ikke længere noget værd. Det er Vestas' produktionsfaciliteter i Rusland heller ikke, og det koster altså omkring 400 millioner euro (cirka 2,98 milliarder kroner, red.) for Vestas, vurderede han.

C25 i rødt

Foruden Vestas' dyk trækker også en lang række andre danske virksomheder c25-indekset ned. Både Bavarian Nordic og DSV har således tabt over 2 procent ved markedets åbning.

Danske Bank, CHR. Hansen Holding og Novo Nordisk er alle steget med over 1 procent, hvilket dog ikke er nok til at trække indekset over linjen.

C25 ligger således i skrivende stund på et fald på omkring 0,80 procent.

Uroen på aktiemarkedet har givet grå hår og søvnløse nætter hos mange små og store investorer, siden Rusland invaderede Ukraine.

