Dansk folkeaktie er 'en af de mest risikable'

En af de helt store og flittigt handlede aktier i Danmark, Vestas, er i øjeblikket en af de mest risikable i C25-indekset.

Det mener Lars Hytting, der er chef for Artha Kapitalforvaltning, og som forvalter i alt 17 milliarder kroner med fokus på nordiske og danske aktier.

- Det er en af de mest risikable aktier i C25-indekset - i hvert fald på den korte bane. Vi ved ikke, om Vestas tjener penge, når man sælger en mølle, eller om omkostningerne er steget for meget. Det er en af dem med en høj grad af usikkerhed, siger Lars Hytting til Euroinvestor.

Formueforvalteren ser dog et langsigtet potentiale i Vestas, selvom vindmøllebranchen er presset.

Største fald

Vestas er i skrivende stund faldet 3,64 procent fredag, og dermed er det den aktie på C25-indekset, der er faldt mest på dagen.

Faldet kan hænge sammen med, at den amerikansk investeringbank Morgan Stanley, der er en stor spiller på markedet, har ændret kursmålet for aktien fra 199 til 173, vurderer Lars Hytting. Kursen for aktien er i skrivende stund 194.

Aktien er dog steget cirka 20 procent de seneste to måneder, og det kan få flere investorer til at hive en eventuel gevinst hjem nu, mener Hytting.

Til trods for den store stigning siden 23. februar, så er Vestas-aktien alligevel nede med cirka to procent siden årsskiftet.

Kigger man et helt år tilbage, er kursen faldet med knap 27 procent.