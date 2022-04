Dansk gigant afviser at betale for russisk gas i rubler

En dansk gigant afviser Putin.

Energikoncernen Ørsted nægter nemlig at imødekomme Ruslands krav om, at der skal betales for russisk gas i rubler.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse fredag aften.

Det er det statsejede russiske gasselskab Gazprom, som har fremsendt Ørsted et krav om, at der skal betales i Ruslands egen valuta, fremgår det, men det har Ørsted ingen intentioner om at imødekomme.

- Vi er i tæt dialog med andre energiselskaber og myndighederne om et fælleseuropæisk svar til Gazprom Export, lyder det fra Ørsted.

Et krav

Torsdag lød det fra Rusland, at man ville have betaling i rubler var et krav. Præsident Vladimir Putin underskrev i den forbindelse et dekret om sagen.

- Kontrakter bliver afbrudt, hvis betalingen ikke falder, lød det fra præsidenten ifølge Reuters.

Ørsted har i øjeblikket en aftale om at købe gas fra Gazprom, som selskabet ikke kan komme ud af. Under alle omstændigheder bliver aftalen ikke forlænget, når den udløber i 2030, oplyste selskabet tidligere i marts.

Aftalen fik særlig stor interesse efter Ruslands invasion af Ukraine, der har ført til sanktioner fra vestlig side.

Flere parter har siden opfordret Ørsted til at komme ud af kontrakten.

Putin har truet med at afbryde gaskontrakter. Foto: Mikhail Klimentyev/Ritzau Scanpix

Fordømmer Rusland

I pressemeddelelsen fredag aften understreger selskabet, at det 'fordømmer Ruslands invasion af Ukraine', og at det allerede har truffet en række foranstaltninger for at stoppe samarbejdet med russiske virksomheder.

- Ørsted er stoppet med at købe biomasse og kul fra Rusland til selskabets kraftvarmeværker, lyder det i pressemeddelelsen.

- Vi indgår ikke nye kontrakter med russiske selskaber, og Ørsted har sørget for, at ingen af Ørsteds direkte leverandører til udbygningen af vedvarende energi er russiske, lyder det videre.

Ørsted vil donere et eventuelt overskud i 2022 efter skat og risikoafdækning fra Gazprom-kontrakten til humanitær hjælp i Ukraine.

Beslutningen er dog afhængig af at blive godkendt på Ørsteds generalforsamling i april.

Den russiske præsident vil altså have de europæiske gaskunder til at betale i rubler, og det ser faktisk ud til at han 'vinder' denne omgang.