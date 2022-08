Dansk gigant brager til vejrs

Fredag morgen er aktieprisen eksploderet for det danske ingeniørselskab FLSmidth.

Omkring klokken 09.30 var aktien i plus med en stigning på over otte procent i forhold til torsdag og står i skrivende stund i kurs 219,80 kroner.

Stigningen kommer i kølvandet på selskabets kvartalsregnskab og udmelding om, at resultaterne i andet kvartal har været så gode, at selskabet nu opjusterer forventningerne til hele året.

FLSmidth forventer således nu at lande på en omsætning på mellem 18,5-20 milliarder kroner ved årsskiftet.

Dette til trods for, at FLSmidth er i gang med at skrue ned for sine russiske aktiviteter som konsekvens af krigen i Ukraine. Samtidig har selskabet også haft logistiske udfordringer med at få leveret komponenter til tiden.

Gang i minedriften

Det er særligt Mining-divisionen, der oplever vækst med en fremgang i omsætningen på 19 procent i andet kvartal sammenlignet med samme kvartal sidste år.

Her forbereder man sig på at overtage tyske Thyssenkrupps mineselskab, TK Mining. Alle formalia er på plads, og derfor kan overtagelsen træde i kraft med udgangen af denne måned.

FLSmidth omsatte i første halvår for 9,7 milliarder kroner, svarende til en fremgang på 25 procent.

Driftsresultatet voksede med 20 procent til 2,35 milliarder kroner, og nettoresultatet endte på 257 millioner kroner, svarende til en forbedring på 156 millioner kroner.

FLSmidth producerer fabrikker og udstyr til både mine- og cementindustrien verden over. Selskabet blev grundlagt tilbage i 1882 af maskinkonstruktør Frederik Læssøe Smith.

Selskabet har mere end 10.000 ansatte verden over, og der kommer yderligere 2000 til, når overtagelsen af TK Mining er fuldendt.

Netcompany falder fredag

Eksplosionen hos FLSmidth-aktien er indtil videre fredagens største aktieryk blandt C25-selskaberne.

Både Pandora og Genmab stiger med omkring 1,30 procent, mens Netcompany i den anden ende falder med næsten to procent fredag morgen.

