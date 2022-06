Dansk gigant i fald: Derfor sker det

Onsdag dykker Mærsk på aktiemarkedet. Investeringsøkonom Per Hansen giver her sit bud på, hvad det kan skyldes

Danske A. P. Møller Mærsk har onsdag en usædvanligt dårlig dag på aktiemarkedet.

Både A- og B-aktien er i skrivende stund faldet med over syv procent, siden markedet åbnede.

Ifølge investeringsøkonom hos Nordnet Per Hansen kan faldet skyldes, at investorerne forsøger at være på forkant med 'realiteterne'.

- Måske er dagens kursreaktion en forsmag på, hvordan forsyningskæderne kunne se ud i slutningen af 2022 og ind i 2023, udtaler Per Hansen i en kommentar til Ekstra Bladet.

- Der er ikke væsentlige selskabsmæssige nyheder, der kan begrunde et så stort fald i forhold til det, som jeg har set, fortsætter han.

Kan være på vej mod balance

I sin kommentar spekulerer investeringsøkonomen i, om faldet kan være en reaktion på, at lastbilproducenten Scania for nylig meldte ud, at de efterhånden kan få fingrene i de mikrochips, de skal bruge.

- Det kan være klare tegn på, at forsyningskæderne - i hvert fald indenfor chips - er tæt på en normalisering. Det kan også være tilfældet andre steder, konstaterer Per Hansen.

- Samtidig har den høje inflation og de stigende renter en betydende indflydelse på forbrugernes købehumør. Alt i alt kan det betyde, at markedet for transportydelser er på vej i balance, fortsætter han.

Ifølge investeringsøkonomen vil en sådan balance betyde 'dramatisk lavere rater'.

- Når markedet kommer i balance, vil investorerne måske spekulere i, at næste bevægelse kan være den effekt, en eventuel amerikansk recession kan have.

Raterne kan i investorernes bevidsthed dermed gå fra overophedning til underafkøling, siger Per Hansen.