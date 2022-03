Dansk gigant i kæmpehandel

Nordea køber Topdanmarks livsforsikringsselskab, Topdanmark Livsforsikring. Det skriver Topdanmark i en pressemeddelelse.

Dermed overtager banken Danmarks femtestørste kommercielle pensionsselskab og en portefølje på 225.000 kunder.

Topdanmark vil i stedet lægge sit fokus på skadesforsikringer.

Det fortæller Peter Hermann, administrerende direktør i Topdanmark.

- Vi har i mange år haft en fordel ved at have skadesforsikring og pension samlet i én koncern. Til gavn for både kunder og aktionærer.

- Når vi alligevel vælger at acceptere et købstilbud, er det, fordi vi mener, at Nordea er den helt rigtige aktør til at drive og videreudvikle Topdanmark Livsforsikring. Og fordi det giver nye muligheder for vores skadeforsikringsselskab, siger han.

De to selskaber har i et par år samarbejdet om at tilbyde bankens kunder forsikrings- og pensionsløsninger.

Det kommer til at fortsætte efter overtagelsen. Noget, som Mads Skovlund, der er leder af privatkundeforretningen i Nordea Danmark, ser frem til.

- Topdanmark Livsforsikring er et rigtigt fint strategisk match og øger vores eksponering til det danske detailmarked for opsparing.

- Vi kender Topdanmark fra vores nuværende samarbejde om skadesforsikring og ser frem til at udvikle Topdanmark Livsforsikrings forretning i Nordea, siger han i en pressemeddelelse.

Nordea betaler omkring 270 millioner euro for livsforsikringsselskabet. Det svarer til lidt over to milliarder kroner.

Overtagelsen er betinget af, at myndighederne godkender handlen. Gør de det, vil den blive gennemført i andet halvår af 2022.

Topdanmark Livsforsikring forvalter omkring 90 milliarder kroner for sine kunder og har en markedsandel på 9,6 procent. Selskabet har 300 ansatte.