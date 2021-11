Dansk gigant i milliardhandel

Det danske medico-selskab Coloplast har indgået en aftale om at købe Atos Medical, der er førende inden for laryngektomi, fra PAI Partners.

Prisen er omkring 16 milliarder kroner.

Det oplyser Coloplast i en fondsbørsmeddelelse.

Laryngektomi, som Atos Medical er specialiseret i, er en fjernelse af strubehovedet, som blandt andet ses i forbindelse med operation for strubekræft.

Coloplast oplyser, at opkøbet 'udgør en ny langsigtet vækstkategori for Coloplast', og at det er planen, at Atos Medical skal udgøre sin egen identitet og eget brand under Coloplast, mens det skal drage fordel af Coloplasts kompetencer og historik som markedsleder.

Opkøbet af Atos Medical forventes ifølge Coloplast at øge indtjeningen pr. aktie for Coloplast-aktionærer fra 2022/23.

Før købet kan gå endeligt igennem skal det godkendes at myndighederne, og det forventer Coloplast vil ske i løbet af andet kvartal i 2021/22.

'Atos Medicals formål om at gøre livet lettere for mennesker med en halsstomi ligger tæt op ad Coloplasts formål om at gøre livet lettere for mennesker med behov inden for intim sundhedspleje,' skriver Coloplast om købet.