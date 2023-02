Dansk gigant i milliardopkøb

Det danske medicinalselskab Bavarian Nordic køber to markedsførte rejsevacciner af et amerikanske Emergent BioSolutions.

Det oplyser Bavarian Nordic i en pressemeddelelse.

Prisen for købet er op til 380 millioner amerikanske dollar svarende til omkring 2,6 milliarder kroner. 270 millioner dollar betales straks, mens resten er såkaldt betingede milepælsbetalinger.

De to vacciner er Vivotif og Vaxchora, der er mod henholdsvis tyfus og kolera. Desuden købes også en senfase-vaccinekandidat mod chikungunya-feber.

Derudover indeholder købet forsknings- og udviklingsfaciliteter i USA, hvor udviklingen af vaccinen mod chikungunya foregår, samt blandt andet en biologisk produktionsfacilitet i Schweiz.

- Opkøbet styrker ikke alene vores kommercielle produktportefølje, men forstærker også vores ledende markedsposition inden for rejsevacciner, lyder det fra administrerende direktør Paul Chaplin i pressemeddelelsen.

Købet ventes at øge Bavarian Nordics omsætning i 2023 med cirka 200 millioner kroner.

Modsat forventes driftsresultatet at falde med cirka 400 millioner kroner. Det skyldes investeringer i fase 3-studier for vaccinen mod chikungunya.

Bavarian Nordics endelige regnskab for 2022 kommer 2. marts.

Da 2022 gik i gang var forventningen et tab for selskabet. Men efter smitte med abekopper begyndte at sprede sig i løbet af 2022, blev et ventet driftsunderskud vekslet til et overskud på driften på 32 millioner kroner.

Det viste foreløbige resultater i januar, hvor omsætningen lå på 3,2 milliarder kroner.

Bavarian Nordic har den eneste vaccine i Europa, der er godkendt til brug mod abekopper.