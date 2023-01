Dansk gigant lander stort overskud

Forsikringskoncernen Tryg var hårdt ramt af uro på de finansielle markeder i 2022, men i årets sidste kvartal blev det igen til investeringsoverskud.

Det viser selskabets årsregnskab torsdag morgen.

Det samlede investeringsafkast for sidste år lyder på negative 1,2 milliarder kroner, men i fjerde kvartal landede man isoleret set et overskud på 317 millioner.

Koncernen kan desuden glæde sig over en solid vækst i præmieindtægterne, der for fjerde kvartal ender på ni milliarder kroner. Det er 300 millioner mere end i samme kvartal sidste år.

Præmier er de penge, man betaler til forsikringsselskabet for at være dækket af uheld og skader.

Det har været medvirkende til, at forsikringsresultatet vokser med samme beløb til knap 1,7 milliarder for kvartalet.

- Trods et udfordrende makroøkonomisk miljø i 2022 har vores dygtige medarbejdere formået at tilpasse sig, tage de nødvendige forholdsregler og styre forretningen mod et rekordresultat, siger topchef Morten Hübbe i regnskabet.

- Inflationsniveauerne rammer vores skandinaviske markeder med forskellig hastighed og påvirkede uundgåeligt vores erstatningsudgifter, lyder det videre.

Tryg har forsøgt at navigere gennem inflationspresset med prisjusteringer. Prisstigningerne har haft en positiv effekt på koncernens resultat.

Prisjusteringer er også fremadrettet et kneb, man vil bruge, for at styre påvirkningen af inflationen.

- Vi kommer til at fortsætte vores fokus på at styre påvirkningen fra inflation gennem prisjusteringer og gennem vores stærke indkøbsaftaler på tværs af de skandinaviske markeder, siger topchefen.

For 2023 venter man på trods af et uforudsigeligt økonomisk miljø fortsat vækst.