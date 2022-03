Dansk gigant undersøges efter oligark-handler

Et samarbejde mellem den danske ingeniørkoncern FLSmidth og et hviderussisk mineselskab bliver nu genstand for undersøgelser i Erhvervsstyrelsen.

For samarbejdet kan have været på kant med EU's sanktioner.

Det skriver medierne Danwatch og Finans.

Undersøgelsen bliver indledt, efter at de to medier har beskrevet, at FLSmidth fortsatte med at levere udstyr til en mine i Hviderusland, selv efter at en russisk oligark Mikhail Gutseriev, der står bag firmaet, kom på EU's sanktionsliste.

Tæt venskab

Det skete i sommeren 2021. Ifølge officielle EU-dokumenter var det blandt andet med direkte henvisning til Mikhail Gutserievs tætte venskab med den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko.

Eksperter har udtalt til medierne, at leverancerne er i strid med EU's sanktioner. Blandt andet er Mikhail Gutserievs minevirksomhed Slavkali nævnt ved navn i dokumenterne.

I en mail til Finans og Danwatch skriver Erhvervsstyrelsens presseafdeling om undersøgelsen:

- Erhvervsstyrelsen kan bekræfte, at styrelsen har igangsat en undersøgelse af eventuelle sanktionsbrud i forbindelse med virksomhedens involvering i Belarus (Hviderusland, red.).

FLSmidth er en dansk koncern, der leverer udstyr og rådgivning til virksomheder i mineindustrien og cementbranchen.

Stoppede i hemmelighed

Kontrakten med den hviderussiske minevirksomhed var ifølge medierne på 360 millioner kroner. I december stoppede FLSmidth i hemmelighed leverancerne. Det skete, efter at projektet var blevet ramt af sanktioner fra USA.

Eksperterne vurderer imidlertid, at det skulle være sket flere måneder før i forbindelse med EU's sanktioner.

Selv har FLSmidth forklaret, at de i sommeren 2021 fik bistand fra et analysebureau. Og at det var i den forbindelse, at de vurderede, at minevirksomheden ikke var omfattet af sanktionerne.

Det skyldtes ifølge FLSmidth, at Mikhail Gutseriev ejer 41 procent af aktierne og altså ikke det hele.

Ifølge Danwatch og Finans er resten af aktierne ejet af to russiske banker, som ikke har kontrol over virksomheden. Ligesom Mikhail Gutseriev har.

Har noteret det

Det er dog op til Erhvervsstyrelsen at vurdere, hvorvidt FLSmidth har brudt sanktionerne.

Juridisk direktør i FLSmidth Annette Terndrup siger i en kommentar til medierne, at de har 'noteret sig', at Erhvervsstyrelsen har igangsat en undersøgelse.

Hun siger samtidig, at de 'naturligvis' stiller sig 'til rådighed med de informationer, der måtte blive efterspurgt'.