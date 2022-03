Dansk mangemillionær i massiv modvind

Hvor er pengene, Lars?

Det spørgsmål ønsker mange investorer svar på, efter at finansmandens hedgefond Atlas Global Macro har lidt væsentlige tab oven på store investeringer i russiske aktier.

Samtidig kritiserer flere brugere Lars Tvedes investeringer - eller mangel på samme - i hans egen hedgefond.

Det skriver Berlingske tirsdag.

Hedgefonden administrerer 1,8 milliarder kroner for 1500 investorer, og i Facebook-gruppen for investorerne kritiserer flere medlemmer Lars Tvedes dårlige kommunikation samt fondens foreløbigt mindre gode resultater.

Lovede at investere 200 millioner

Ved lanceringen lovede Lars Tvede, at han ville investere 200 millioner kroner i fonden.

Mange af gruppens brugere sætter ifølge Berlingske spørgsmålstegn ved, om pengene nogensinde bliver investeret - eller om han overhovedet er i besiddelse af 200 millioner kroner.

Flere brugere føler sig desuden vildledt af Lars Tvede, da de mener, at han oprindeligt lovede at investere fra starten.

'Store løfter inden fondsstart og helt manglende kommentering af den manglende performance. Det gav en utroværdig følelse,' skriver en bruger i Facebook-gruppen.

Til mediet fortæller Lars Tvede, at han ikke har ført investorerne bag lyset, og at han kun har sagt, at han forventede at investere 200 millioner kroner over en periode på tre år.

Investorerne taber penge

Siden fondens lancering i maj 2021 har den tabt 25 procent i værdi - hvilket svarer til 450 millioner kroner.

En del af tabet skyldes investeringer i russiske aktier.

Få dage før Rusland erklærede krig mod Ukraine, hævede fonden sine investeringer i russiske aktier fra ti til 15 procent - desværre for investorerne medførte den russiske invasion et massivt fald i den forhøjede investering.

Ifølge Lars Tvede er mange af aktierne dog solgt fra nu, så investeringerne i russiske aktier kun repræsenterer to procent af investeringerne i hedgefonden.

På hedgefondens hjemmeside kan man læse, at den stiller sig tilfreds med et afkast på mellem 15 og 30 procent. Det afkast kan investorerne dog kigge langt efter i øjeblikket, hvor de altså har tabt 25 procent siden lanceringen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Onsdag har Lars Tvede svaret på kritikken over for Ekstra Bladet.

- Hvornår kan investorerne se frem til, at de 200 millioner bliver endeligt investeret?

- Jeg har tidligere udtalt, at jeg regner med at investere omkring 200 millioner kroner over de næste tre år. Den forventning har jeg stadig, men jeg er ikke herre over, hvornår midlerne bliver frigjort. Hidtil har jeg ikke modtaget store udbetalinger fra mine illikvide investeringer, så jeg har indtil videre investeret mere begrænsede beløb, som jeg nu har haft til rådighed.

- Hvor meget har du investeret i fonden indtil videre?

- Hvor meget jeg har investeret og hvornår, det er ikke noget, man som privatperson eller fond manager kan forventes at dele.

- Hvordan vil du hente det tabte og leve op til de 15 til 30 procent, som hedgefonden anser som tilfredsstillende?

- De hidtidige tab ligger absolut indenfor, hvad jeg er vant til fra egne investeringer og investeringer i andres alternative investeringsfonde. At der er tab gør kun investeringerne billigere, og jeg fastholder min strategi, som rækker mange år frem. De temaer, fonden er investeret i, tror jeg kan give meget tilfredsstillende afkast over de kommende år. Den slags kan man selvfølgelig ikke vide, men hvis jeg har ret, så skal der ikke meget gearing til, før jeg er tilfreds med det langsigtede resultat.

- Med det tab som hedgefonden har lidt indtil videre, får det dig så til at holde igen med at investere i hedgefonden?

- Jeg glæder mig meget til at forøge mine investeringer i fonden, i takt med at det bliver muligt for mig.