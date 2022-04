Dansk milliardær i beskidt russerhandel

Ved du noget? Kontakt journalisterne direkte her.

Trods EU-sanktioner fortsætter den danske virksomhed Dinex med L'easy-milliardær Niels Thorborg som formand og medejer ufortrødent med at levere reservedele til Kamaz, der er Ruslands største fabrikant af lastbiler og pansrede køretøjer, og som producerer køretøjer til den russiske hær.

I februar måned vedtog EU for første gang sanktioner mod Kamaz, og siden har flere sanktioner fulgt efter. Dinex fortsætter alligevel med at levere til det russiske selskab.

Ekstra Bladet er således kommet i besiddelse af dokumentation, der viser, at Dinex så sent som i marts og april måned har leveret reservedele til Kamaz.

Så sent som 31. marts leverede Dinex lyddæmpere til en lastbil af typen Kamaz-65222.

Kamaz er således direkte omtalt af EU som et selskab, der ikke må handles med. Dog lyder det:

’Forbuddet (...) finder ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 15. maj 2022 af kontrakter, der er indgået inden den 16.marts 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.’

Med andre ord må Dinex fortsætte med at levere til Kamaz frem til 15. maj, hvis kontrakterne er indgået før 16. marts i år.

Købte halvdelen for 350 millioner

Det fremgår ikke af dokumentationen, om komponenterne er brugt i civile lastbiler eller i militærkøretøjer.

Niels Thorborg ejer blandt andet L'easy og fodboldklubben. Ejerskabet af Dinex, der handler med russiske Kamaz, ønsker han ikke at tale om. Foto: Mads Hansen/Ritzau Scanpix

Niels Thorborg købte i 2018 halvdelen af Dinex, der har til huse i Middelfart, og som producerer partikelfiltre og udstødningssystmer, for 350 millioner kroner. Derudover lånte han selskabet 100 millioner kroner. På det tidspunkt gav Dinex Rusland et overskud på 23 millioner kroner.

Siden har den fynske milliardær siddet som bestyrelsesformand i selskabet. I dag offentliggør selskabet ikke, hvor meget det tjener i Rusland, men i seneste regnskab havde selskabet en samlet omsætning på 1,7 milliarder kroner og et overskud på 119 millioner kroner.

I gang med at afvikle

Ekstra Bladet har tilbudt adm. direktør og medejer af Dinex, Torben Dinesen, et interview. Han har imidlertid valgt at svare på mail:

’Vi følger naturligvis alle de gældende sanktioner ift. Rusland, og det agter vi at gøre fremadrettet

Vi har leveret EURO 5 og 6 systemer til rensning af luftkvalitet til Kamaz’ kommercielle køretøjer, men vi er i gang med at afvikle aktiviteterne indenfor rammerne af EU-sanktionerne.

Vi vil samtidig gerne understrege, at vi aldrig har leveret til militære køretøjer. Vores systemer anvendes ikke i militære køjetøjer.’

Putin kædet direkte til Kamaz

Størstedelen af Kamaz, Ruslands største transportfabrik, er ejet af det statsejede Rostec, og dermed er fabrikken direkte linket til den russiske præsident Vladimir Putins styre.

I adskillige tilfælde har præsidenten besøgt fabrikken, og han har gladeligt ladet sig fotografere i selskab med firmaets lastbiler.

Dinex har tidligere fortalt om samarbejdet med Kamaz. De to har stadig samhandel, men direktør melder nu, at det bliver lukket ned.

Gennem de senere år har flere anerkendte medier ligeledes kædet fabrikken direkte til folk, der beskrives som Putins nærmeste allierede.

For selskabets andenstørste ejer er det mystiske Avtoinvest. Selskabet er i dag baseret i Rusland, men tidligere havde til selskabet tilhørssted i Cypern.

I 2016 kom det frem, at Kamaz i årevis var ejet af gennem et spindelvæv af selskaber, der ledte til en række af Putins nærmeste.

Således kunne det anerkendte OCCRP i 2016 afsløre, at Avtoinvest i 2008 var ejet af banken Troika Dialog. Og ifølge Det Internationale Konsortium af Undersøgende Journalister (ICIJ), var ejeren af Troika Dialog den russiske forretningsmand Ruben Vardanyan, der i årevis har været rådgiver for Vladimir Putin.

Rygter om salg

Videre kunne OCCRP fortælle, at Troika Dialog overlod en række af aktierne i Kamaz til Avto Holding, der blandt andet var ejet af Sergei Pavlovich Roldugin. Rolduin er en anerkendt russisk cellist, der ud over at spille på Stradivarius også er en hovedrig russisk forretningsmand.

Han er gudfar til Putins ældste datter Maria Putina, ligesom han af The Guardian er blevet beskrevet som Putins bedste ven.

Gennem Kremls pressesekretær var Putins svar til anklagerne, at det russiske styre opfattede artiklerne som betalt arbejde.

I 2008 gik Daimler ind i Kamaz og købte ti procent af Troika Dialogs aktier i selskabet for 250 millioner dollars. Siden har selskabet, der ejer Mercedes, øget ejerskabet til 15 procent. Men siden krigen i Ukraine startede, har Daimler indefrosset alle aktiviteter i Rusland. I midten af april skrev det russiske nyhedsbureau, Tass, at Rostec er i dialog med Daimler AG om at overtage selskabets aktiepost. Dette har Daimler imidlertid ikke ønsket at bekræfte.

