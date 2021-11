Dansk rigmand lader firma gå konkurs

For første gang må rigmand Lars Erik Nielsen lade et af sine selskaber gå konkurs

Lars Erik Nielsens firma Interinvest A/S er gået konkurs efter flere advarsler fra Erhvervsstyrelsen.

Det skriver Finans.

Det er første gang, at Lars Erik Nielsen, der sammen med sin familie er blandt Danmarks rigeste, må lade et af sine selskaber gå konkurs.

Sort plet

Ifølge Finans forsøgte Lars Erik Nielsen i første omgang selv at betale for lukningen af selskabet via en likvidation, men dette måtte han opgive.

I sidste ende blev selskabet erklæret konkurs, da gælden var større end formuen.

'Jeg ville gerne have likvideret, men likvidator valgte en konkurs. (...) Jeg må nappe den sorte plet, som forhåbentlig ikke bliver særlig stor,' skriver Lars Erik Nielsen i en mail til Finans.

Kæmpe formue

Lars Erik Nielsen er blandt andet medstifter af Nordic Seaplanes, der flyver mellem Aarhus Havn og Københavns Havn. Derudover var han i mange år frontfigur for ejerfamilierne bag bilkoncernen Semler Gruppen.

Han var også medstifter af Maldivian Air Taxi, som er et selskab, der fragter folk rundt i vandfly på paradisøen Maldiverne.

I 2013 solgte han sammen med sine fætre selskabet til Blackstone, der er en af verdens største kapitalfonde, med en kæmpe gevinst.