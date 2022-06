Dansk rigmand tjener millioner i Rusland

Ivan Nadelmann er en garvet og profileret spiller i dansk erhvervsliv. Den 75-årige rigmand har drevet biludlejningsvirksomhed i over 50 år i Danmark, Polen og Rusland, men selv Ruslands invasion af Ukraine har ikke været begrundelse nok for mangemillionæren til at lukke sin virksomhed i Rusland.

Nadelmanns virksomhed i Rusland, Biluman, havde i 2021 et overskud på 6,4 millioner kroner.

Et nyt regnskab viser, at det også i år kan være profitabelt for Ivan Nadelmann at drive forretning i Rusland. I marts omsatte selskabet for 13 procent mere end i marts 2021. I april faldt omsætningen med 5 procent i forhold til samme måned året før.

Det nye regnskab viser dog også, at man har reduceret antallet af udlejningsbiler med omtrent 13 procent.

Afviste i marts

Nadelmann har tjent en stor del af sin formue på salg og drift af biludlejningsfirmaet Avis.

I marts udtalte rigmanden sig til Finans om sine forretninger i Rusland. Her var der ingen planer om at stoppe med at drive virksomhed på trods af krigen i Ukraine.

Nadelmann blev introduceret til biludlejning af sin far, der ejede udlejningsfirmaet Nalles Auto. Foto: Stine Bidstrup

- Jeg startede med udlejning af biler for over 55 år siden og har aldrig før prøvet at stå i en lignende situation. Vi har en stor organisation og mange biler i Rusland. Så længe det kører, bliver vi nødt til at tage det roligt, fortalte Ivan Nadelmann dengang til Finans.

Den største

Indtil april i år gik Bilauman under navnet Biler i Rusland. Firmaets datterselskab Bilantlia var med 1800 udlejningsbiler den største internationale biludlejer i Rusland.

Ifølge Finans fremgår det også af regnskabet, at firmaet er presset af den svingende russiske rubel og den stigende russiske rente.

