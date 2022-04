Dansk storbank sælger ud: 'Fremtiden er mere usikker og mørk'

Den danske storbank Nordea slog til i januar efter at have set aktierne falde markant over en bred kam i begyndelsen af året.

Selvom kurserne i dag ligger på mere eller mindre det samme som dengang, banken opkøbte, så har Nordea nu valgt at sælge ud af beholdningen, skriver Børsen.

- Vi har fået et pænt merafkast på vores dobbelte overvægt af aktier relativt til obligationer. Men vi må bare erkende, at fremtiden er blevet mere usikker og mørk med krigen i Ukraine og dens afledte effekter på inflationen og centralbankpolitikken. Det betyder, at vi reducerer vores risiko en lille smule og tager mere forsigtige skridt, siger Simon Kristiansen, seniorstrateg i Nordea til mediet.

Nordea havde før en aktieovervægt på ti procent, hvilket betyder, at bankens investeringer bestod af 60 procent aktier og 40 procent obligationer.

De har nu reduceret overvægten i porteføljen med fem procent, således at den nu består af 55 procent aktier og 45 procent obligationer.

Pessimisme i USA

Det er langt fra kun Nordea, der ser pessimistisk på udviklingen på aktiemarkedet.

I sidste uge blev der trukket flere penge ud fra det amerikanske marked end i nogen anden uge i år, skriver Bloomberg.

Den primære forklaring ligger i frygten for en recession. Det har fået mange investorer til at sælge ud, lyder forklaringen fra Bank of America ifølge Euroinvestor.

I slutningen af marts oversteg de toårige amerikanske statsobligationer renterne på de tiårige.

Den såkaldte invertering af rentekurven er historisk set en tydelig varsling om, at USA's økonomi vil være i recession inden for to år. Det kan du læse mere om her.