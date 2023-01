Dansk topchef forlader sin stilling hos gigant

Danske Anders Hedegaard forlader med udgangen af januar sin stilling som topchef hos den tyske brillegigant Rodenstock. Her har han siddet siden 2019.

Det annoncerer virksomheden i en pressemeddelelse onsdag.

I stedet kommer han til at indgå i en rolle som deltidskonsulent for den tyske virksomhed, der producerer brilleglas og brillestel og sælger dem i store dele af verden.

- Det har været en stor fornøjelse at arbejde for Rodenstock. Rodenstock har en meget klar strategi for de kommende år, og jeg er glad for, at jeg fortsat vil kunne støtte virksomheden, siger han i meddelelsen.

Han tiltrådte sin stilling i 2019. Indtil da var han administrerende direktør i danske GN Store Nord, der blandt andet sidder på en stor bid af markedet for høreapparater.

Han har også haft topposter i virksomheder som ALK-Abello, Novo Nordisk og Bavarian Nordic.

Rodenstocks hidtidige finansdirektør, Marcus Desimoni, overtager topposten fra danskeren fra 1. februar.

- Jeg ser frem til min rolle som topchef for Rodenstock Group og vil gerne takke Anders Hedegaard for vores tillidsfulde samarbejde i ledelsen, lyder det fra den kommende topchef i meddelelsen.

Rodenstock blev grundlagt i 1877 og beskæftiger i dag 5100 ansatte på verdensplan. Virksomheden er til stede i mere end 85 forskellige lande.