Dansk topchef under stort pres

Danske Jakob Stausholm, der er administrerende direktør for det australske mineselskab Rio Tinto, er i øjeblikket under stort pres fra danske pensionskasser.

Presset er opstået efter en undersøgelse af selskabets arbejdskultur. I rapporten, der er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen, lød det i sidste uge, at en tredjedel af de kvindelige ansatte har oplevet at blive chikaneret af mandlige kolleger,

Derudover fremgik det af rapporten, at racisme er 'normalt'.

PFA, der ifølge Finans har 158 millioner kroner investeret i mineselskabet, er bekymret.

- Det er en dybt bekymrende rapport, som vi ser på med stor alvor. De selskaber, vi investerer i, skal have en sund intern kultur, og vi har allerede taget direkte kontakt til Rio Tinto for at få uddybet problematikkerne, siger Christian Storm Schubart, chef for bæredygtige investeringer i PFA, til mediet.

PensionDanmark har endnu ikke henvendt sig direkte til Rio Tinto efter offentliggørelsen af rapporten, men det kommer til at ske, lyder det fra pensionsselskabet, der ifølge den seneste aktieopgørelse har 460 millioner kroner investeret i Rio Tinto.

Jakob Stausholm, der er tidligere direktør i Mærsk, blev hentet til Rio Tinto i december 2020. Han bad kort efter sin ansættelse om at få undersøgt virksomhedens arbejdskultur.

Det var en rystet dansk direktør, der i sidste uge kunne læse konklusionerne af undersøgelsen.

- Jeg vil gerne give en dybfølt undskyldning til alle ansatte, der enten nu eller tidligere, har lidt under denne opførsel. Det er ikke sådan et selskab, vi ønsker at være, lød det i en kommentar fra Jakob Stausholm.

Rio Tinto omsatte i 2020 for 290 milliarder kroner. Virksomheden er på den baggrund en anelse større end A.P. Møller-Mærsk, der er Danmarks største.