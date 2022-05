Dansk vaccine-producent kimet ned

Der er indtil videre konstateret to tilfælde af af abekopper i Danmark, og flere er under smittemistanke. Overlæge og forsker Anders Fomsgaard fortæller, hvordan du spotter symptomerne på sygdommen, og hvordan et sygdomsforløb typisk forløber

Der er rift om vacciner mod abekopper for tiden.

Hos den danske vaccineproducent Bavarian Nordic kan ikke give præcise tal på, hvor mange lande der har henvendt sig, fordi de ønsker at købe vacciner mod abekopper.

- Men du kan selv regne ud, at det formenligt er mange lande, siger Rolf Sass Sørensen, som er vicedirektør i virksomhedens afdeling for kunderelationer.

Han fortæller, at virksomheden planlægger at ansøge om godkendelse til, at vaccinen må bruges mod abekopper i EU.

Tysklands sundhedsminister, Karl Lauterbach, har bestilt 40.000 doser vaccine mod abekopper hos Bavarian Nordic. Foto: Melissa Erichsen/Ritzau Scanpix

Bestiller 40.000 vacciner

Tyskland har eksempelvis bestilt 40.000 doser vaccine mod virussygdommen abekopper hos den danske virksomhed, hvis et udbrud af sygdommen i forbundsrepublikken skulle blive værre.

Det oplyser den tyske sundhedsminister Karl Lauterbach tirsdag.

- Vi ønsker at være parate til at vaccinere personer, som har været i kontakt med smittede, hvis et udbrud i Tyskland bliver forværret, siger ministeren.

Aktie dykker

Den danske medicinalgigant har haft et par fortrinlige dage på aktiemarkedet.

Men tirsdag ser det ud til at være slut, i hvert fald i denne omgang. Aktien faldt således med 22 pct.

Abekopper

Mandag var Bavarian Nordic ellers steget med over 80 procent på kun en uge. Det sker i kølvandet på udbredelsen af sygdommen abekopper i Europa og i Nordamerika.

Smittespredningen kommer Bavarian Nordic til gode, fordi selskabet producerer koppevaccinen Imvanex. Selskabet meddelte også onsdag, at det har indgået aftale med et unavngivent europæisk land om levering af vaccinen.

Det fik aktien til at skyde i vejret.

Mandag blev også dagen, hvor det første tilfælde af abekopper blev registreret i Danmark.

Vil øge produktion

Bavarian Nordic vil i de kommende uger og måneder producere mere koppevaccine og vil snart kunne møde efterspørgslen fra en række lande, der har efterspurgt vaccinen i forbindelse med udbruddet af abekopper.

Det har den administrerende direktør i Bavarian, Paul Chaplin, udtalt til Wall Street Journal.

Ifølge Bavarian-direktøren har dusinvis af lande rettet forespørgsel om vaccinen. De nuværende lagre er dog begrænsede, men der vil snart blive produceret mere.

Fortsætter efterspørgslen vil Bavarian kunne udvide produktionen på sin fabrik, der har en samlet kapacitet på 30 millioner doser om året.