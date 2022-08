Dansk vaccineproducent er bekymret

Den danske vaccineproducent Bavarian Nordic udtrykker bekymring for, at den amerikanske lægemiddelstyrelse har sagt god for i visse tilfælde at splitte én dosis af selskabets vaccine mod abekopper op i fem doser.

Det indebærer, at patienter kun vil få en mindre del af den normale dosis, der skal til for at beskytte folk mod sygdommen.

Det skriver avisen The Washington Post ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Lægemiddelstyrelsen i USA, FDA, gav grønt lys til opsplitningen tirsdag. Det sker for at få de begrænsede mængder doser til at række længere.

Vaccinen mod abekopper kommer i to stik, som skal gives med mindst 28 dages mellemrum.

Men i blandt andet Storbritannien er sundhedsmyndighederne gået over til kun at give ét stik.

Det skrev det videnskabelige magasin Science på sin hjemmeside 1. juli.

Og strategien med en enkelt dosis får opbakning fra Paul Chaplin, der er administrerende direktør for Bavarian Nordic.

Styrelse vil tilbyde abekoppevaccination til udsat gruppe

Der er indtil videre konstateret to tilfælde af af abekopper i Danmark, og flere er under smittemistanke. Overlæge og forsker Anders Fomsgaard fortæller, hvordan du spotter symptomerne på sygdommen, og hvordan et sygdomsforløb typisk forløber Overlæge: Sådan rammer abekopper

Undersøgelser har vist, at immunresponsen udløst af et enkelt stik falder efter to år. Derefter skal der gives en opfølgende dosis.

Men immunsystemets hukommelse er ifølge Chaplin så robust efter en enkelt dosis, at en booster, der gives to år senere, fører til den samme immunrespons, som hvis det opfølgende stik gives tidligere.

- Hvis lande beslutter sig for at give ét skud nu, har de lang tid til at tilbyde boosteren og stadig opnå den samme holdbarhedsfordel. Der er masser af data til at understøtte ét skud, sagde Chaplin i juli til Science.

Herhjemme er der også mangel på vacciner mod abekopper. Statens Serum Institut (SSI) forsøger at skaffe yderligere 10.000 doser i løbet af de næste uger. Det oplyste SSI onsdag til Ritzau.

Sundhedsstyrelsen udvidede tirsdag målgruppen, så det ikke kun er nære kontakter til smittede, som tilbydes vaccinen.

Den vil blive tilbudt til mænd, der har sex med mænd og har skiftende partnere. Herhjemme er der siden 23. maj registreret 129 tilfælde af abekopper hos mænd, der har haft sex med mænd.

Smitte med abekoppevirus sker ved tæt fysisk kontakt.