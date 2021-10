Dansk virksomhed i stort comeback

For første gang i flere år havde Bang & Olufsen driftsoverskud i første kvartal.

I juni, juli og august, der er første kvartal i selskabets regnskabsår, havde B&O et driftsoverskud før særlige poster på ni millioner kroner.

Det er kort sagt de penge, der er tilbage fra salget i en virksomhed, når ting som udgifter til varer, administration og løn er trukket fra.

Selskabet har også haft positive pengestrømme, og det er første gang siden regnskabsåret 2007/08, at begge ting sker i første kvartal.

Det oplyser B&O, der er kendt for elektronikprodukter til hjemmet i den høje prisklasse, i en meddelelse til fondsbørsen.

Pengestrøm er en betegnelse for en virksomheds samlede ind- og udbetalinger.

Topchef Kristian Teär glæder sig over de fremskridt, B&O har haft i kvartalet.

- Resultaterne var drevet af solid vækst på tværs af alle regioner og produktkategorier samt den fulde effekt af vores omkostningsprogram, siger han.

Under corona har selskabet måttet hente flere penge for at polstre kassen. Der er også blevet fyret medarbejdere.

B&O har i kvartalet solgt for 666 millioner kroner. Det er 44 procent mere end samme periode sidste år.

Facit for perioden er et overskud på en million kroner. Sidste år gav kvartalet et underskud på 49 millioner kroner.

Ifølge topchef Kristian Teär har B&O i kvartalet gjort store fremskridt inden for selskabets strategiske fokusområder.

- Alt i alt er vi glade for at se, at vores strategi virker, og at vi er på rette spor i forhold til at indfri vores forventninger til året, siger han.

For hele regnskabsåret, der løber fra juni til og med maj næste år, ventes en omsætning på op mod 3,1 milliarder kroner.

I det seneste regnskabsår endte salget på 2,6 milliarder kroner. Det var første gang siden regnskabsåret 2017/18 med en stigning i salget.