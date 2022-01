Danske aktier i stor nedtur efter overraskelse fra USA

De danske aktier var i stiv modvind torsdag, hvor det ledende danske aktieindeks, C25, faldt 3,1 procent.

Det er blandt de ti største fald for indekset, der blev skabt i 2016.

Faldet tog til over dagen. Ved 10.30-tiden lå C25, der består af de 25 største aktier på den danske børs, med et fald på 2,6 procent.

Årsagen til det relativt store indeksfald skal findes i USA, hvor den amerikanske centralbank onsdag aften dansk tid kom med lidt af en overraskelse.

I et referat fra et møde i centralbanken kom det frem, at banken lægger op til at stramme sin pengepolitik hurtigere og måske endda også mere, end hvad investorerne gik og regnede med.

Det har overrasket flere investorer negativt, da det betyder, at centralbanken hurtigere end ventet vil drosle ned for den finansielle støtte, som har holdt hånden under økonomien i løbet af coronapandemien.

I C25-indekset faldt medicoselskabet Ambu tungest med et fald på 5,5 procent. Derefter kom Ørsted med et fald på 5,1 procent og vindmølleproducenten Vestas med et fald på 4,7 procent.

Selv om torsdagens foreløbige fald stikker ud, så er det stadig et stykke fra det historisk største fald nogensinde for C25-indekset.

Det største fald på en dag var 12. marts 2020, hvor indekset dykkede otte procent. Det var på niveau med det, der blev set under finanskrisen.

Faldet kom, dagen efter at statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede store dele af Danmark ned for at bremse coronasmitten.

Torsdagens fald er det størst i halvanden måned, efter at indekset dykkede 3,2 procent 23. november.

Her kom faldet, efter at nyhedsstrømmen om corona blev værre, efter at der i en periode har været optimisme omkring pandemiens udvikling.