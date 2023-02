Danske aktier i stort dyk

Selvom starten på 2023 har budt på gedigne stigninger på de europæiske og amerikanske aktiemarkeder, så har den seneste uge budt på store fald.

Og i dag, onsdag, er ingen undtagelse.

Alle de store europæiske aktieindeks er i minus, og det samme er tilfældet med det danske C25. Faktisk er tallene værst i Danmark, hvor indekset falder med 1,3 procent. Her er der heller ingen af de danske selskaber, som p.t. kan prale af at være i grønt.

Cementgiganten FL Smidth har det hårdest med et minus på 3,5 procent, mens Novo Nordisk har det 'bedst' med et fald på 0,2 procent.

De markante fald kommer, efter at det amerikanske aktiemarked i aftes faldt voldsomt. Isæt vækstaktierne og i særdeleshed techaktierne stod for skud, efter at rentestigningerne på det seneste er eksploderet.

