Danske aktier indleder ugen med nedtur

Ugen har fået en kedelig start for investorer, der ejer danske aktier.

Det danske C25-indeks indledte dagen med et fald, der kortvarigt nåede op på to procent. Siden genvandt indekset lidt terræn og endte dagen 1,3 procent lavere end ved børsåbning.

Tilbagegangen er markant, fordi det er 23 ud af 25 aktier i indekset, der går tilbage.

Novo Nordisk var det eneste større lyspunkt i det røde hav. Selvskabets aktie stiger 4,1 procent.

FLSmidth er et af de selskaber, som er hårdest ramt. Efter at have præsenteret et flot regnskab i fredags, som blev belønnet med en stigning på knap ti procent, er selskabet mandag nede med fire procent for dagen.

Også Rockwool og GN Store Nord er blandt de selskaber, der har haft det sværest mandag.

Nogen entydig forklaring på dagens nedtur er svær at pege på.

Ifølge Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet, er det formentlig den manglende udsigt til positive nyheder i markedet, der har udløst nedturen.

- Der er ikke rigtigt nogen, der tror på, at renterne skal nedad igen lige foreløbig, at Putin trækker sig fra Ukraine, eller at energipriserne falder i morgen.

- Og så er det, at nogle investorer beslutter sig for at sælge ud af beholdningen og stille sig på sidelinjen, indtil de igen kan se tegn på, at kurserne bevæger sig opad igen, sagde han tidligere på dagen.

Per Hansen noterede sig også, at dollaren er så stærk, at den er ved at være lige så meget værd som euroen.

- Mange betragter dollaren som en sikker havn, man kan søge tilflugt i, hvis økonomien og aktiemarkedet er usikkert. Det er formentlig også noget af det, vi ser, siger han.

Uden for C25-indekset må ejere af aktier i Scandinavian Tobacco Group indkassere betydelige tab.

Aktien falder med knap 17 procent fra morgenstunden, efter at selskabet præsenterede foreløbige salgstal og en nedjustering af forventningerne til regnskabsåret som helhed.