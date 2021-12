Danske aktier skyder i vejret

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Efter en periode med modvind er der tirsdag højt humør blandt de danske aktier.

Ved 12.15-tiden stiger det ledende danske aktieindeks, C25, med 2,5 procent og er på vej mod den største stigning på en dag i flere måneder.

Holder det ved, til handlen lukker klokken 17, vil det være den største stigning på en dag i cirka to måneder.

13. oktober steg indekset også med netop 2,5 procent. En større stigning for C25 skal man tilbage til marts for at finde.

Stemningsskiftet peger ifølge aktieanalysechef Jacob Pedersen, Sydbank, på, at investorerne ikke ved, hvilket ben de skal stå på.

- Det handler meget om Omikron, hvor der har været et par dårlige dage, siger han og peger på, at selv små bemærkninger, som kan antyde, at vi nok skal klare det, påvirker markedet.

- Sådan noget er nok til at give investorerne blod på tanden efter en periode, hvor vi har set dage med kursfald, vurderer han.

Samtlige af de 25 aktier i indekset er i grønt ved middagstid. Største stigning står Ambu-aktien for. Den stiger 6,6 procent i værdi.

Det kan hænge sammen med, at aktien den seneste tid har været i modvind, vurderer senioraktierådgiver Martin Munk, Jyske Bank, over for MarketWire.

- De, der har haft en hård tid, kommer også mest tilbage, siger han om udviklingen i C25-indekset tirsdag.

- Ambu har været blandt dem, der har fået flest tæsk, og det samme ser vi med DSV og Genmab, siger han.

For to uger siden tog C25-indekset det største fald i år. Her var der blandt andet frygt for, hvad coronabølgen kunne få af konsekvenser.

Her faldt indekset på en dag 3,2 procent, og ugen efter bød på en dag med et fald på 2,6 procent.

De seneste tre måneder er C25-indekset samlet faldet 6,2 procent. Kigges der på hele året, er det dog alligevel steget 12,8 procent.